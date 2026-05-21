Freibad-Start: Am Pfingstmontag „Außer Atem“

Eigentlich sollte das Freibad auf der Rohrer Stirn bereits am Himmelfahrtstag eröffnen. Doch angesichts der Wetterprognosen zogen die Stadtwerke kurz vorher die Notbremse. Nur die Eisbader wollte man nicht ansprechen. Nun also der zweite Versuch, mit deutlich besseren, ja sommerlichen Aussichten. Am Pfingstmontag wird der Startschuss gegeben. Zwischen 11 und 19 Uhr haben Badegäste dabei die Möglichkeit, ihre Ausdauer im Wasser unter Beweis zu stellen. Ziel der beliebten Aktion „Außer Atem“ ist es, möglichst viele Schwimmmeter zu absolvieren – angelehnt an die aktuelle Jahreszahl. Wer am Eröffnungstag mindestens 2026 Meter schwimmt, erhält als Anerkennung eine Urkunde, die zu drei kostenfreien Eintritten für die Freibadsaison 2026 berechtigt.