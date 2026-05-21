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  6. Am Pfingstmontag „Außer Atem“

Freibad-Start Am Pfingstmontag „Außer Atem“

„Außer Atem“ kommen – das ist bei der beliebten Schwimm-Aktion zur Eröffnung des Meininger Freibads am Pfingstmontag ausdrücklich erwünscht. 2026 Meter sind dabei zu schwimmen.

Freibad-Start: Am Pfingstmontag „Außer Atem“
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Auch die technischen Anlagen wurden vor der Saisoneröffnung geprüft und instandgesetzt. Foto: SWM

Eigentlich sollte das Freibad auf der Rohrer Stirn bereits am Himmelfahrtstag eröffnen. Doch angesichts der Wetterprognosen zogen die Stadtwerke kurz vorher die Notbremse. Nur die Eisbader wollte man nicht ansprechen. Nun also der zweite Versuch, mit deutlich besseren, ja sommerlichen Aussichten. Am Pfingstmontag wird der Startschuss gegeben. Zwischen 11 und 19 Uhr haben Badegäste dabei die Möglichkeit, ihre Ausdauer im Wasser unter Beweis zu stellen. Ziel der beliebten Aktion „Außer Atem“ ist es, möglichst viele Schwimmmeter zu absolvieren – angelehnt an die aktuelle Jahreszahl. Wer am Eröffnungstag mindestens 2026 Meter schwimmt, erhält als Anerkennung eine Urkunde, die zu drei kostenfreien Eintritten für die Freibadsaison 2026 berechtigt.

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13.05.2026 11:00 Freibad Meiningen Mistwetter verdirbt den Saisonstart

Nur Eisbader wären wohl „Außer Atem“ gekommen, wenn das Meininger Freibad Rohrer Stirn an Himmelfahrt eröffnet worden wäre. Doch der Termin wird wetterbedingt verschoben.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an ambitionierte Schwimmerinnen und Schwimmer als auch an Freizeitsportler und Familien. Die Teilnahme erfolgt ohne Zeitdruck, Pausen sind jederzeit möglich. In den vergangenen Jahren hat sich dieses Format als beliebter und sportlicher Auftakt in die Sommersaison etabliert.

Nach der Eröffnung ist das Freibad täglich von 11 und 19 Uhr geöffnet. Bei anhaltend schlechtem Wetter behält sich das Bäderteam aber vor, das Freibad kurzfristig geschlossen zu halten. Über entsprechende Änderungen informieren die Stadtwerke zeitnah.

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12.09.2025 15:00 Badesaison 2025 Meininger Freibad wird zu großer Fundgrube

Die Meininger Freibadsaison ist so gut wie vorbei. Betriebsleiter Stefan Müller zieht eine Bilanz. Auch in diesem Jahr wurden wieder viele Fundsachen aufgelesen.

Damit zum Saisonstart alles einsatzbereit ist, hatten bereits Anfang März die umfangreichen Vorbereitungen für die Freibadsaison begonnen. Nach der Winterpause wurden auch die Außenanlagen instandgesetzt: Hecken zurückgeschnitten, Liegewiesen gepflegt und witterungsbedingte Schäden beseitigt. Parallel dazu widmete sich das Bäderteam dem zentralen Bereich der Anlage – den Schwimmbecken. Insgesamt rund 1,5 Millionen Liter Wasser wurden benötigt, um Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbecken sowie die zugehörigen Kreisläufe wieder in Betrieb zu nehmen. Vor dem Saisonstart wurden verschiedene Instandhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen umgesetzt. Der Kiosk erhielt innen und außen einen neuen Anstrich und präsentiert sich nun in einem deutlich aufgewerteten Erscheinungsbild. Auch der Zugangsbereich zu den Sanitär- und Umkleideanlagen wurde optisch modernisiert.

Ein Teil der Sonnenschirme beim Kiosk und auf der Sommerterrasse mussten aufgrund von Verschleiß erneuert werden. Für den Beachbereich zwischen Hallen- und Freibad wurden zudem neue Liegen angeschafft. Darüber hinaus sind technische Steuerungselemente überprüft und bei Bedarf ausgetauscht worden.