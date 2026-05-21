Freibad-Start: Am Pfingstmontag „Außer Atem“

Unsere Empfehlung für Sie Badesaison 2025 Meininger Freibad wird zu großer Fundgrube Die Meininger Freibadsaison ist so gut wie vorbei. Betriebsleiter Stefan Müller zieht eine Bilanz. Auch in diesem Jahr wurden wieder viele Fundsachen aufgelesen.

Damit zum Saisonstart alles einsatzbereit ist, hatten bereits Anfang März die umfangreichen Vorbereitungen für die Freibadsaison begonnen. Nach der Winterpause wurden auch die Außenanlagen instandgesetzt: Hecken zurückgeschnitten, Liegewiesen gepflegt und witterungsbedingte Schäden beseitigt. Parallel dazu widmete sich das Bäderteam dem zentralen Bereich der Anlage – den Schwimmbecken. Insgesamt rund 1,5 Millionen Liter Wasser wurden benötigt, um Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbecken sowie die zugehörigen Kreisläufe wieder in Betrieb zu nehmen. Vor dem Saisonstart wurden verschiedene Instandhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen umgesetzt. Der Kiosk erhielt innen und außen einen neuen Anstrich und präsentiert sich nun in einem deutlich aufgewerteten Erscheinungsbild. Auch der Zugangsbereich zu den Sanitär- und Umkleideanlagen wurde optisch modernisiert.