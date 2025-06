So darf der Sommer weitergehen! Am Freitag vergangener Woche hat das Schmiedefelder Freibad seine Türen geöffnet – und die Gäste nutzten das Angebot gern. „So einen Saisonstart hatten wir noch nie“, resümiert Sonja Machalett, die Vorsitzende des Schmiedefelder Schwimmbadvereins. Hunderte Badegäste nutzten den Freitag und den Samstag, um sich abzukühlen. Eine Münchner Familie mit Schmiedefelder Wurzeln zählte zu den ersten Gästen. Mit einem Glas Sekt wurden sie in Empfang genommen. Danach füllte sich das Freibad zusehends. Bei einer Wassertemperatur von gut 18 Grad war Abkühlung garantiert. Auch die Vereinsmitglieder am Kiosk hatten alle Hände voll zu tun. Nun müsse das Lager erst einmal wieder aufgefüllt werden, sagt Sonja Machalett lachend. Sie und die Engagierten hoffen nach diesem super Sommer-Start auf viele weitere Sonnentage. Das Freitag ist täglich zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.