Es ist noch nicht ganz 13 Uhr – der angekündigte offizielle Eröffnungstermin – da stehen am Samstag die ersten Besucher schon am Einlass des Rippershäuser Schwimmbades. Das Wetter verlockt geradezu, sich in den Fluten des türkisblau leuchtenden Beckens abzukühlen. Alina Hübner von den Schwimmbadfreunden Rippershausen, die am Eröffnungstag den Dienst im Imbisshäuschen und am Einlasstresen übernommen hatt, kann zudem die Gäste mit guten Nachrichten beglücken: Die ersten 100 Kinder, die das Freibad besuchen, haben freien Eintritt. Das freut so manche Familie, die die gesparten Euro freilich gern am Imbiss gleich wieder in Eis, Getränke oder Pommes investiert. Die Schwimmbadfreunde Rippershausen freut das doppelt, denn sie betreiben das Bad in eigener Regie und sind für jeden Euro dankbar. Landtagsabgeordnete Janine Merz (SPD) hat den freien Eintritt für die ersten hundert Wasserratten bis 16 Jahre durch eine Spende ermöglicht – nicht zum ersten, sondern schon zum dritten Mal gab es diese Aktion der gebürtigen Walldorferin, die wohl gute Erinnerungen an ihre Kindheitstage im Rippershäuser Bad hat, sagt der Vorsitzende des Vereins der Schwimmbadfreunde, Daniel Mallon. Auch, dass Kinder Schwimmen wohnortnah lernen können, findet Merz wichtig. Und ist damit ebenfalls bei den Schwimmbadfreunden genau an der richtigen Adresse: Hier beginnt am heutigen Montag ein Schwimmkurs für Kinder, geleitet von einem Schwimmmeister und Rettungsschwimmer. Dieser ist freilich schon ausgebucht.