Der Samstag stand im Schwimmbad ausnahmsweise mal nicht im Zeichen der sonst von den Badegästen sehr geschätzten ruhigen Atmosphäre. Denn wie zu Saisonbeginn versprochen, sollte es in diesem Sommer neben zahlreichen Schwimmkursen, Nachtbaden und dem normalen Badebetrieb auch einige Veranstaltungshöhepunkte geben. Ihre Premiere erlebte jetzt die Suche nach dem „Aquanauten“, zu der Bademeister Steffen Müller und der in Gossel ansässige Verein Biabellabimbathlon eingeladen hatten. Um den Titel zu gewinnen, hatten die dreiköpfigen Teams, die in unterschiedlichen Alterskategorien gewertet wurden, in Form eines Staffelwettbewerbs einige Aufgaben zu bewältigen: So mussten die Kandidaten auf einer Laufmatte übers Wasser gehen, einen Ball durchs Wasser balancieren und in einem Korb ablegen, einen Tauchring an die Wasseroberfläche holen und einen Liegestuhl aufstellen und sich hineinsetzen. Laut Steffen Müller erwies sich besonders die letzte Aufgabe als die offenbar anspruchsvollste, sorgte aber auch für die beste Unterhaltung bei den Zuschauern.