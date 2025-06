Auto an Auto reihte sich auf dem Parkplatz des Erlebnisbades und in dessen Umfeld am Samstag aneinander. Schließlich war es das erste Mal, dass Schwimmbadförderverein und Gollo Musikverein gemeinsam zur Poolparty in den Steinachgrund eingeladen hatten, und dieses Event wollte natürlich niemand verpassen.