Die Eröffnungsparty im Freibad Kaltennordheim, die der Schwimmbad-Förderverein organisiert hatte, zeigte wieder einmal: Dieses Freizeit-Gelände mit den Becken und Gebäuden hat seine Fans, niemand möchte es missen. Gut 300 Gäste bevölkerten das Gelände, es wurde gespritzt und geschwommen nach Herzenslust. Mittlerweile hat die Wassertemperatur übrigens weiter zugelegt, es wurden am Sonntag 22 Grad gemessen und schon am Mittag um 12 Uhr 30 Grad Lufttemperatur. Das Schwimmbad war bis in den Abend geöffnet.