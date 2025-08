Freibad Kaltennordheim: Kommt jetzt noch mal Leben ins Bad?

Erika Groß-Herbst freut sich, dass es bislang in dieser Saison auch 20 neue Schwimmer gibt – so viele Seepferdchen und Schwimmstufen sind vom Schwimmmeister abgenommen worden und das bedeutet auch: 20 Kinder können sich nun sicher im Element Wasser bewegen. In einer Region, wo die Schwimmhallen, in denen man solche Prüfungen ablegen könnte, dünn gesät sind, ist das eine gute Sache.