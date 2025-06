21 Kinder waren am Kindertag erwartungsvoll ins Freibad gekommen – es sollte an diesem Tag erstmals in dieser Saison öffnen und den ersten drei Knirpsen im Wasser war eine Überraschung versprochen. Das Bad war bereit, aber Petrus nicht. Er ließ es pünktlich am Nachmittag regnen, was vom Himmel wollte, und auch Blitz und Donner drohten. Schwimmmeister Jan Göbel gab angesichts dessen das Becken nicht frei.