Die Hitzewelle der vergangenen beiden Wochen hat dem kleinen Freibad in Gumpelstadt Rekordbesucherzahlen beschert – und es gleichzeitig an seine Grenzen gebracht. Bis zu 400 Menschen kamen an den heißesten Tagen. Die Folge: Die Wasserqualität verschlechterte sich von Tag zu Tag. Frisches Wasser aus der Quelle floss nicht mehr in ausreichender Menge nach, die Werte überschritten schließlich den zulässigen Bereich für Badegäste.
Freibad im Wartburgkreis Hitzewelle zwingt zum Wasserwechsel
Marie-Luise Otto 01.07.2026 - 13:00 Uhr