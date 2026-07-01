Die Hitzewelle der vergangenen beiden Wochen hat dem kleinen Freibad in Gumpelstadt Rekordbesucherzahlen beschert – und es gleichzeitig an seine Grenzen gebracht. Bis zu 400 Menschen kamen an den heißesten Tagen. Die Folge: Die Wasserqualität verschlechterte sich von Tag zu Tag. Frisches Wasser aus der Quelle floss nicht mehr in ausreichender Menge nach, die Werte überschritten schließlich den zulässigen Bereich für Badegäste.