Bis zum ersten Sprung ins kühle Nass am 27. Juni gibt es auf dem riesigen Areal des Schwimmbadgeländes in Dietzhausen mit seinen drei Becken und Liegewiesen sowie am Funktionsgebäude nach den Wintermonaten noch viel zu putzen, zu werkeln und instand zu setzten, ehe die „Blaue Lagune“ im schönen Seßlestal für Badegäste aus nah und fern ihre Pforten öffnet. Jedenfalls freuten sich der Fördervereinsvorsitzende Volker Seelig als auch Caroline Heß, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, dass an die 30 fleißige Helferinnen und Helfer vom Förderverein, aber auch Mitstreiter aus Wichtshausen, Schmeheim und sogar aus Rohr mit anpackten.