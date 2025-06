Schneller als der kleine Molch war am Samstag niemand. Bevor sich die ersten Badegäste Punkt 12 Uhr in die Fluten stürzten, hatte es sich das Tierchen, das zur Gattung der Schwanzlurche gehört, bereits im 20 Grad warmen Wasser bequem gemacht. „Manchmal gibt’s hier auch Frösche“, sagten die sechs Jungs aus Dietzhausen, die so gut wie jeden Sommertag in dem idyllischen Freibad verbringen. Das haben sie auch in diesem Jahr vor und kauften sich am Eingang gleich eine Saisonkarte. Mit astreinen Arschbomben starteten Alexander, Anton, Finn, Tamme, Paul und Theo schließlich in die diesjährige Freibadsaison. Und auch um den Molch kümmerten sich die Kinder. Er erhielt ein schattiges und feuchtes Plätzchen außerhalb des Geländes.