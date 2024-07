Wann wird’s mal wieder richtig Sommer? An diese Refrain-Zeilen aus einem rund 50 Jahre alten Lied von Rudi Carrell erinnert sich so mancher im Sommer 2024. In puncto länger anhaltendes Badewetter: Fehlanzeige. Auf einige wenige heiße und sonnige Tage folgen gleich wieder solche mit Regen, Unwettern und kühlen Temperaturen. Das lässt so manchem die Lust am Baden vergehen. Dabei ist im Freibad im Höllersgrund alles hergerichtet für schöne Stunden im Wasser oder auf der Sonnenliege.