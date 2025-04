Den Institutsteil Angewandte Systemtechnik des Fraunhofer IOSB gibt es am Ilmenauer Vogelherd bereits seit 30 Jahren. Am Dienstag wurde das groß gefeiert. Doch woran arbeiten die Wissenschaftler aktuell überhaupt? Drei Technologie-Touren vermittelten davon am Dienstag eine grobe Vorstellung. Eine der Touren mit dem Titel „Kognitive Energiesysteme“ lenkte den Blick auf die Energiewende. Die Besucher bekamen Einblicke in die Lösungen, die eine kostengünstige, sichere und umweltverträgliche Energieversorgung von morgen gewährleisten sollten.