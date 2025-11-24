Fraunhofer in Arnstadt: Forscher entwickeln Brennofen der Zukunft

Es existieren zwar bereits wasserstoffbetriebene Brennöfen, die aber keinen Erdgasbetrieb erlauben. Der Ofen in Arnstadt kann mit beiden Brennstoffen betrieben werden. „Das ist bisher weltweit einzigartig“, sagt Olga Ravkina, Gruppenleiterin Hochtemperaturmembranen und -speicher am IKTS. „Denn damit sind wir in der Lage, Brennprozesse mit Erdgas sowie mit Wasserstoff an verschiedenen keramischen Werkstoffen oder Metallen vergleichend zu untersuchen. Der Einfluss des Brenngaswechsels auf die finale Produktqualität lässt sich auf diese Weise sehr gut beurteilen“.