Fraunhofer in Arnstadt Forscher entwickeln Brennofen der Zukunft

Forscher in Arnstadt entwickeln einen Brennofen, der Erdgas und Wasserstoff nutzt. Kann er die Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität revolutionieren?

Fraunhofer in Arnstadt: Forscher entwickeln Brennofen der Zukunft
Der Hochtemperaturofen am Standort Arnstadt des Fraunhofer IKTS kann mit Erdgas oder Wasserstoff betrieben werden. Hier können zum Beispiel Keramik-Unternehmen ihre Brennprozesse vergleichend testen. Foto: Fraunhofer IKTS

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft muss die Industrie CO2-Emissionen drastisch senken. Besonders Unternehmen mit großskaligen Brennprozessen, wie in der Keramikbranche oder in der Metallverarbeitung, stellt das vor enorme Herausforderungen.

Forscher am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in Arnstadt haben dafür nun eine Lösung: ein neuartiger Wasserstoff-Hochtemperaturofen ermöglicht nach Angaben des Instituts CO2-freie Brennprozesse bei gleichbleibender Qualität.

Flexibler Brennofen: Erdgas und Wasserstoff im Vergleich

Die Besonderheit an dem weltweit einzigartigen Brennofen ist, dass man ihn sowohl mit herkömmlichem Erdgas als auch mit Wasserstoff betreiben kann. Dies bietet Unternehmen die Möglichkeit, vergleichende Versuche für ihre konkreten Brenn- beziehungsweise Sinterprozesse zu fahren und diese letztendlich auf klimafreundliche Wasserstofföfen umzustellen.

Es existieren zwar bereits wasserstoffbetriebene Brennöfen, die aber keinen Erdgasbetrieb erlauben. Der Ofen in Arnstadt kann mit beiden Brennstoffen betrieben werden. „Das ist bisher weltweit einzigartig“, sagt Olga Ravkina, Gruppenleiterin Hochtemperaturmembranen und -speicher am IKTS. „Denn damit sind wir in der Lage, Brennprozesse mit Erdgas sowie mit Wasserstoff an verschiedenen keramischen Werkstoffen oder Metallen vergleichend zu untersuchen. Der Einfluss des Brenngaswechsels auf die finale Produktqualität lässt sich auf diese Weise sehr gut beurteilen“.

Flexibler Sinterofen: Effiziente Tests bei 1700 Grad Celsius

Der Brennraum sowie die Temperaturverteilung bleiben beim Brenngaswechsel gleich. Es müssen lediglich die insgesamt fünf Brennerköpfe getauscht werden. Somit sind gute Vergleichsmöglichkeiten gegeben, um herauszufinden, ob ein Brenngaswechsel Veränderungen am Produkt verursacht. Der Sinterofen bietet einen Nutzraum von 500 Litern, eine ideale Größe für Feldversuche, um letztlich die Ergebnisse auf Industrieöfen übertragen zu können. Die maximale Temperatur liegt bei 1700 Grad Celsius und die installierte Ofenleistung bei 1000 Kilowatt. Pro Brennversuch können 150 Kilogramm Material gebrannt werden.

Dank umfangreicher Sensortechnik und einem digitalen Monitoring sind die kompletten Brennprozesse im Sinterofen sehr genau beobacht- und protokollierbar. Mehrere Thermoelemente erfassen die Temperaturen an unterschiedlichen Stellen im Ofen sowie bei der Nachverbrennung. Aufheizgeschwindigkeit, Aufheizrate, Haltephasen sowie die Atmosphäre gehören zu den Überwachungsgrößen. Das Brennmittel-Luft-Verhältnis lässt sich für oxidierende und reduzierende Bedingungen einstellen. Deshalb können sogar Entbinderprozesse, d. h. das thermische Entfernen von organischen Zusatzstoffen aus der Keramik, vergleichend getestet werden.

Da das Unterbrechen einer laufenden Fertigung sehr kostspielig ist, sind produzierende Unternehmen häufig gar nicht in der Lage, Testläufe in den eigenen Fertigungshallen zu fahren, um den Brennprozess auf andere Brennstoffe ohne Qualitätseinbußen umzustellen. „Deshalb entwickelten wir den Sinterofen“, begründet die Gruppenleiterin. „Unser Fokus liegt zunächst auf Herstellern von Keramikprodukten, egal ob Industriekeramik, Sanitärkeramik oder Haushaltskeramik. Doch auch Produzenten von Metallteilen, die mit Hochtemperaturprozessen zu tun haben, wollen wir ansprechen“.

Beim Brennvorgang mit Wasserstoff wird lediglich Wasserdampf als Abgas ausgestoßen. Unternehmen mit umfangreichen Brennprozessen können so die gesetzlichen Vorgaben für reduzierte CO2-Emissionen erfüllen. Herkömmliche Öfen lassen sich mit neuen Brennern relativ kostengünstig auf Wasserstoffbetrieb umrüsten. Und wenn der Wasserstoff über Elektrolyse mittels Strom aus Solar- oder Windenergie gewonnen wird, dann gilt er als umweltfreundlicher grüner Wasserstoff. Damit kommt der gesamte Prozess ohne klimaschädliche Treibhausgase aus, was letztlich auch teure Klima-Zertifikate einspart.