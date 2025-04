„Es ist imposant und beklemmend, besonders für Leute, die sich gern selber hören.“ Steffen Schütz, Minister für Digitales und Infrastruktur (BSW), stand mitten im reflektionsarmen Raum des Fraunhofer Instituts für Digitale Medientechnologie (IDMT) auf dem Campus der Technischen Universität in Ilmenau. Er hatte sich beim Institutsleiter Professor Joachim Bös angemeldet. Dieser hatte in der ersten Januarwoche an verschiedene Ministerien sowohl Neujahrsgrüße als auch Glückwünsche zum neuen Amt verschickt, woraus in mehreren Ministerien der Wunsch entstand, das Fraunhofer IDMT kennenzulernen.