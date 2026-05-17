Dingelstädt (dpa/th) - Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat Katholikinnen dazu ermutigt, angesichts von vielen Krisen auf der Welt, den Problemen des Klimawandels und zunehmend populistischer Strömungen nicht in Resignation zu verfallen. Sogar junge Menschen hätten derzeit manchmal das Gefühl, dass ihr Handeln zwecklos sei, sagte Neymeyr laut Redemanuskript in seiner Predigt bei der traditionellen Frauenwallfahrt des Bistums Erfurt im Eichsfeld. Resignation könne schnell wie eine schwere graue Decke werden, die sich über den Alltag lege. Neymeyr rief die Wallfahrtsteilnehmerinnen auf, fest in Glaube und Liebe zusammenzuhalten.