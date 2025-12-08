Den zweiten Adventsonntag haben sich die Frauenwalder immer dick in ihren Kalendern angestrichen, denn an dann trifft man sich alljährlich im Kurpark, um gemeinsam die Frauenwalder Weihnacht zu feiern damit ein zweites Mal in die Weihnachtszeit zu starten. In jedem Jahr übernimmt einer der 13 Vereine des Ortes die Versorgung – darüber hat man sich im Ortsteilrat geeinigt, um so jedem die Chance zu geben, damit gleichzeitig die Vereinskasse etwas aufzubessern. Diesmal hatten die Mitglieder der Frauenwalder Bergwacht und die Line Dancer diese Aufgabe gern übernommen.