Die Kameraden der DRK Bergwacht Allzunah haben viele Umzüge über sich ergehen lassen müssen, bis sie endlich mit dem neuen Stützpunkt in Frauenwald beste Voraussetzungen für ihr Schaffen bekommen haben. Man hat lange gesucht und ausprobiert: Auf dem Bahnhof Rennsteig konnte dem Plan aus Gebietsreformgründen nicht weiter nachgegangen werden. Man zog um nach Allzunah, dort bot eine Garage im Forstamt erst einmal Unterstellmöglichkeiten für die Technik.