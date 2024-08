Zum wiederholten Mal war am vergangenen Wochenende der Musiker André Jolig in der Frauenwalder Kirche zu Gast. Pfarrer Dirk Lehner freute sich, dass der Musiker, der bereits beim vergangenen Juli zu einem Konzert in Frauenwald zu erleben war, nun erneut die Besucher in der Kirche mit seiner Musik erfreute. André Jolig setzte seine Konzertreihe fort und spielte wieder die Orgel in Frauenwald. Diesmal gab wurde er unterstützt von seinem Kollegen Holger Arndt. Er ist Musiker in der Philharmonie in Erfurt. In der schönen, durch die Sommersonne gut erwärmten Frauenwalder Schinkelkirche hatten sich so einige Musikliebhaber eingefunden, darunter auch Gäste mit einem weiteren Anfahrtsweg.