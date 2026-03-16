Im vergangenen Jahr hatte der Feuerwehrverein Herpf zum ersten Mal zur Frauentagsfeier eingeladen. Die Karten waren im Vorverkauf rasend schnell vergriffen, die Stimmung der Hammer , die Resonanz durchweg positiv. Der Wunsch nach einer Wiederholung war immer wieder zu hören. Die Veranstalter selbst musste man davon nicht erst überzeugen. Der Herpfer Feuerwehrverein ist bekannt dafür, immer wieder Veranstaltungen verschiedener Art für das Dorf auf die Beine zu stellen. Da die Vereinsmitglieder die Arbeit der Frauen schätzen und wissen, was sie an ihnen haben, fand nun die zweite Auflage statt. Es wurde erneut eine „spitzenmäßigen Frauentagsfeier“, wie an dem Abend von den Gästen mehrfach zu hören war.