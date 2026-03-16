Über die Rolle der Frau in dieser Gesellschaft wird in unserem Land oft und trefflich diskutiert. Von der Benachteiligung in vielen Bereichen ist da die Rede, so etwa, dass Frauen in etlichen Berufen weniger verdienen als Männer – und das bei gleicher Leistung. Im privaten Haushalt tragen sie ohnehin die Hauptlast. Wer wollte das bestreiten? Doch in absehbarer Zeit eine Änderung dieser beklagenswerten Tatsache kann kaum einer von denen verkünden, die sich da mit so starken Worten für das Recht der Frauen einsetzen.