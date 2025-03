Vielleicht sollte man die Geschichte von Daniela Wächter mit einer Aussage von Daniela Wächter beginnen. Nämlich der, dass sie selbst über ihren beruflichen Weg in den vergangenen Jahren sagt, ihr seien dabei keine Steine in den Weg gelegt worden. Höchstens über kleine Unebenheiten habe sie gehen müssen. Zum Beispiel dann, wenn sie auf Männer aus anderen Firmen traf, die sie dann wegen ihres Geschlechts belächelt hätten. Eine Frau? Als Geschäftsführerin einer Elektrotechnik-Firma? Doch selbst solche Erlebnisse habe sie nicht oft gehabt, sagt Wächter. „Das kann ich an einer Hand abzählen.“