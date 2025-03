Beinahe wäre die zentrale Frauentagsveranstaltung der Stadt dem fehlenden Haushalt zum Opfer gefallen. Denn die dafür beantragten 300 Euro konnten nicht freigegeben werden. Dieses Thema hatte die Vorsitzende des Gleichstellungsbeirates, Silvia Bergner, so vehement in der nur wenige Tage zurückliegenden Hauptausschusssitzung vorgetragen, dass doch noch eine Lösung gefunden wurde. „Durch das prompte Zücken der Portemonnaies der Stadträte und des Oberbürgermeisters konnte das nötige Geld aufgebracht werden“, kann Silvia Bergner am Morgen des 8. März im Foyer des Cineplex verkünden.