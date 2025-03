Immer wieder hat man es am Samstagnachmittag in der „Wolke 14“ beobachten können: Ein ums andere Mal strecken Frauen in dem Sonneberger Stadtteilzentrum ihre Arme in die Luft und signalisieren mit winkender Bewegung, dass es Nachschub in der Kaffeetasse braucht. Kaum haben die Damen auf sich aufmerksam gemacht, kommt entweder Bürgermeister Heiko Voigt, sein Stellvertreter Christian Dressel oder etwa einer der anwesenden Amtsleiter aus dem Rathaus zum Nachschenken herbeigeeilt. Hat man damals im Zuge der Mondlandung von einem kleinen Schritt für einen Menschen und einem großen Sprung für die Menschheit gesprochen, so ließe sich angelehnt daran das am Samstag in der „Wolke 14“ Beobachtete ummünzen auf: Ein kleines Handzeichen für eine Frau mit einer großen Bedeutung für die Frauenwelt.