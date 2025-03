„Dieser Tag ist mehr als eine Feier. Er ist eine Erinnerung, eine Mahnung und ein Ansporn für die Zukunft“, betonte Olga Ehrlich in ihrer Festrede. Die Arnstädter Gleichstellungsbeauftragte hatte zusammen mit den Stadträtinnen und den Mitarbeiterinnen des Schlossmuseum am Samstag zum Frauentagsempfang ins Neue Palais geladen. In ihrer Rede erinnerte Olga Ehrlich an die Ursprünge des Internationalen Frauentages, als vor über 100 Jahren Frauen für ihre Rechte kämpften.