Gleichstellungsbeauftragte Olga Ehrlich und Museumsdirektorin Gabriella Szalay sind beide erst seit wenigen Monaten im Amt. Und doch haben sie gemeinsam schon neue Ideen entwickelt, um Junge und Ältere in Arnstadt mit Aktionen und Veranstaltungen zusammenzubringen. Anlass ist der Internationale Frauentag am 8. März. Gleich vier Aktionen wird es in dessem Umfeld geben.