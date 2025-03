Der Kreisfeuerwehrverband hatte am 8. März die Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Ilm-Kreis zur Frauentagsfeier in die Mehrzweckhalle „Georg Juchheim“ nach Gräfinau-Angstedt eingeladen. „Frauen können mehr, als man (Mann) denkt!“, lobte die Fachbereichsleiterin für Frauen in der Feuerwehr, Yvonne Schubert, die Kameradinnen in ihrer launigen Festrede.