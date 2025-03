Die Stadt Bad Salzungen hat im vergangenen Jahr 309 Einwohner verloren, neun davon in Frauensee. 571 Menschen leben in dem kleinen Ortsteil. Im Jahr 2021 waren es noch über 600. Die Zeiten, wo es mehr Zuzüge als Wegzüge und mehr Geburten als Sterbefälle gab, sind wohl vorbei. Im vergangenen Jahr starben neun Menschen, drei Babys wurden geboren. 23 Einwohner zogen weg, 20 zu. Im Jahr 2023 verzeichnete man vier Todesfälle und zwei Geburten. 16 Menschen zogen aus dem Ort weg, nur acht zu. Nur im Jahr 2017 gab es mehr Geburten (5) als Sterbefälle (4) und 2019 mehr Zuzüge (33) als Wegzüge (23). Die Prognose des Landesamtes für Statistik für das Jahr 2035, von der man vor sieben, acht Jahren annahm, dass sie nicht eintreffe, „ist es Realität geworden“, sagte Hannes Knott zur Einwohnerversammlung in Frauensee. Der hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Bad Salzungen berichtete über die Einwohnerentwicklung und die Situation im örtlichen Kindergarten „Seezwerge“.