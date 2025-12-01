Was aus der Not geboren war, hat sich als ein wahrer Glücksgriff erwiesen: Wegen der Arbeiten an der Scheune auf dem Schlosshof war diesmal der Platz nicht wie immer nutzbar, und so mussten sich die ehrenamtlichen Organisatoren von der „Weihnachtsmann und Co KG“ (wie sie auch scherzhaft bezeichnet wird) etwas einfallen lassen. Die Lösung, die bei den Besuchern großen Beifall fand: Auch das Areal vor dem Schloss wurde mit einbezogen, die Straße dafür am Samstag mal gesperrt. Die Kaffeestube zog diesmal ins Pfarrhaus ein.