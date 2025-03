Das Interesse an der Einwohnerversammlung in Frauensee war groß. Kein Wunder, standen doch auf der Tagesordnung gleich mehrere Themen, die die Menschen bewegen. Eines davon betrifft das Herzstück des Ortes – den Frauensee. Um dessen Wasserqualität ist es seit vielen Jahren schlecht bestellt. Der See besitzt weder einen Zu- noch einen Abfluss. Es fehlt also an ausreichend Frischwasser. Um eine Handlungsgrundlage zu haben, hat die Stadtverwaltung vor zwei Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben. Jetzt ist es fertig und wurde der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt. Diplom-Geologe Lutz Messerschmidt (JHU GmbH) verstand es gut, den wesentlichen Inhalt der 85 Seiten und des Anhangs von weiteren 450 Seiten ohne Fachchinesisch rüberzubringen.