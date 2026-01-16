„Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht Frauensee.“ Mit diesen Worten von Gerhard Bär könnte man die Vereinstätigkeit gut zusammenfassen. Doch kürzlich blickte er auch detailliert auf das Vereinsjahr 2025, gab eine Zusammenschau der Aktivitäten für das Dorf. Dazu gehören Arbeitseinsätze wie etwa Grasmahd, die Instandhaltung der Sitzgruppen am Rastplatz Wiesendreieck, das Freischneiden von Wanderwegen oder auch der Schloss-Schmuck. Sogar zwei Neuheiten sind im Dorf 2025 dank des 40 Mitglieder zählenden Heimatvereins hinzugekommen: Die Rabatte vor dem Schloss ist neu angepflanzt und immer gut gewässert worden, und am Schafberg wurde eine drehbare Doppelliege aufgestellt, die sich längst großer Beliebtheit erfreut.