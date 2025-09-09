Die Dachdecker sind seit einiger Zeit zugange an dem ruhig am Ufer des Sees gelegenen Klinkerbau mit Fachwerkelementen, von dem der Kirchenvorstand meint, es sei wahrscheinlich das einzige Pfarrhaus weit und breit, das sich einer solch exponierten Lage erfreuen kann. Früher, so wird erzählt, habe der Pfarrer sogar von seinem Fenster aus angeln können… Was davon auch immer wahr sein mag – das Frauenseer Pfarrhaus gehört zum denkmalgeschützten Ensemble mit Schloss und weiteren Schlosshof-Gebäuden. Spielte sich sonst das Leben am Tag des offenen Denkmals meist an den beiden letztgenannten Orten ab, so rückt in diesem Jahr das Pfarrhaus in den Fokus.