Weniger nach Arbeit sah es am vergangenen Sonntag aus, wenngleich der Baukran weiter in sichtbarer Nähe stand und das Pfarrhaus natürlich weiter ringsum eingerüstet ist. Gäste auch von außerhalb – bis in die Rhön und ins Werratal – bevölkerten am Denkmaltag die Wiese vor dem Haus, ließen sich zu Kaffee, Kuchen, auf ein Bier und Bratwurst nieder und freuten sich, dass auch das Gebäude hoch am Seeufer hinter seine Kulissen blicken ließ. Die Klinkerfassade mit Fachwerkteilen und das Dach, das von einem Türmchen geziert wird, machen etwas her und sind ein Schatz, den die Kirchgemeinde erhalten will. Dazu hat sie sich um Fördermittel – unter anderem bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz – bemüht und kann an dem 1890 an Stelle eines Vorgängerbaus errichteten Pfarrhaus derzeit auch die Dachhülle erneuern lassen. Mit dem interessanten – und teuren – Material Schiefer, für das sich am Denkmaltag etliche begeisterten und auf dem Kinder auch malen konnten. „Wir hoffen, es ist uns mit diesem Tag gelungen, ein paar Dachpaten zu finden, die für die Sanierung spenden“, sagt Kirchgemeinderatsvorsitzende Stefanie Schrön. So mancher ließ sich darüber informieren, wie das geht, und nahm die Flyer mit den Kontodaten mit nach Hause. 60.000 Euro muss die Kirchgemeinde als Eigenanteil zusammenbringen.