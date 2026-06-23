Frauenleiche gefunden Junge Frau tot in Mehrfamilienhaus in Greiz entdeckt

Greiz (dpa/th) - In einem Mehrfamilienhaus in Greiz ist die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Die Polizei gehe von einem Gewaltverbrechen aus, sagte eine Sprecherin. Nähere Angaben zu den Umständen könnten noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zum Hergang der Tat sowie zu möglichen Tatverdächtigen liefen. Die Leiche sei am Dienstagvormittag entdeckt worden. Die Identität des Opfers sei bisher nicht zweifelsfrei geklärt worden, sagte die Sprecherin.