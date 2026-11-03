Am Freitagabend Konzerte in den Kirchen in Westenfeld und Bibra im Grabfeld, am Samstag ging es im Zweistundentakt von Gerthausen und Geba über Herpf und Bettenhausen nach Helmershausen im Rhönblick. Und auch am Sonntag gab es für Matthias Grünert, Kantor der Dresdener Frauenkirche, noch lange keine Pause, spielte er doch da nacheinander in den Gotteshäusern in Ummerstadt, Lindenau, Heldburg und Poppenhausen.