Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben Platz zwei in der Bundesliga gesichert und sind damit auch nächstes Jahr fix in der Champions League dabei. Die Niedersächsinnen gewannen am letzten Spieltag zu Hause ungefährdet mit 3:1 (3:0) gegen Bayer Leverkusen und verteidigten die Vizemeisterschaft hinter dem FC Bayern.