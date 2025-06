„Nicht ohne meine Mädels“ – diesen Slogan kann man auf den digitalen Werbebanden des Ernst-Abbe-Sportfeldes lesen, wenn die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss in der Bundesliga ihre Heimspiele bestreiten. Die Jenaerinnen sind vor einem Jahr überraschend ins Oberhaus zurückgekehrt, haben nicht minder überraschend die Klasse gehalten – und sie sind in der kommenden Spielzeit zwischen Branchengrößen wie dem FC Bayern, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt oder dem VfL Wolfsburg und den gut situierten Aufsteigern (1. FC Union Berlin, 1. FC Nürnberg, Hamburger SV) in gewisser Weise ein Exot.