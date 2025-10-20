Am 15. Oktober feierte der langjährige Trainer und Förderer des Frauenfußballs Matthias Portz seinen 65. Geburtstag. Drei Tage später gratulierten ihm seine Mädels von der Spielgemeinschaft SV Dietzhausen/SV Dolmar Kühndorf auf ihre Weise. Auf dem gleichen Platz, auf dem sie Mitte Juni im Pokalfinale gegen den Fischbacher SV mit 2:7 unterlagen, schenkten sie den Rhönerinnen am Samstag ein 6:2 (4:1) ein.