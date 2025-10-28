Knapp drei Wochen stand der FSV Schmalkalden ohne Frauen-Mannschaft da. Bei vorgezogenen Vorstandswahlen war es Anfang Oktober zum Zerwürfnis zwischen den Spielerinnen und Mitgliedern des bisherigen Vorstands auf der einen sowie dem neuen Vorstand auf der anderen Seite gekommen (wir berichteten). Die Mannschaft reichte geschlossen ihre Abmeldung ein. In lediglich zwei Wochen hat man beim FSV nun ein neues Team für die weitere Teilnahme in der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig zusammengestellt. Am Freitagabend kam es auf dem Brotteröder Kunstrasen zum torreichen Debüt – torreich allerdings für den Gegner. Der Findungsprozess beim FSV wird einige Zeit in Anspruch nehmen.