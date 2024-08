Auch im Ilm-Kreis Wieder Bombendrohungen an mehreren Schulen

Erneut sind an mehreren Thüringer Schulen am Dienstag Bombendrohungen eingegangen. Es ist nicht das erste Mal in den letzten Wochen. Die Polizei hat die neun betroffenen Schulen überprüft und abgesucht. Das kam dabei heraus.