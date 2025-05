Frauenfußball: Kreisoberliga: Dietzhausen verteidigt den Titel

In gut zwei Wochen hat der SVD noch die Chance aufs Double – und das erneut vor heimischer Kulisse. Am 14. Juni steht man im Kreispokal-Finale. Gegner ist Vizemeister Fischbach. Anstoß ist 14 Uhr. Bemerkenswert ist schon jetzt der Dietzhäuser Weg ins Endspiel: Der SVD hat es hierhin ohne ein einziges Spiel geschafft. Sowohl das Viertel- als auch das Halbfinale entschied Dietzhausen am grünen Tisch für sich, weil die Gegnerinnen nicht antraten. Auch das letzte Ligaspiel am 1. Juni wird ein spielfreier Tag für die Dietzhäuserinnen werden. Gastgeber Völkershausen hat bereits abgesagt.