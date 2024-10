Frauenfußball in Bad Salzungen: Silvester-Frauen weiter ungeschlagen

Mit diesem Erfolg bleibt Silvester dem Primus Meiningen als Tabellenzweiter weiter auf den Fersen. Am Sonntag gastiert Bad Salzungen beim Neuling SV Schott Jena, der mit drei Siegen gut in die Spielserie gestartet ist. In Meiningen waren die Universitätsstädterinnen allerdings am vergangenen Spieltag bei der 0:7-Niederlage chancenlos.