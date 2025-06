Wolfsburg - Nach drei Jahren ohne Meistertitel wollen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zumindest wieder an die nationale Spitze zurück. "Es ist ganz klar: Der VfL Wolfsburg war und ist sehr ambitioniert. Deswegen wollen wir nach wie vor den maximalen Erfolg. Wir werden wieder angreifen. Und das bedeutet auch: Wir spielen um Titel", sagte der alte und neue Trainer Stephan Lerch in einer Medienrunde in Wolfsburg.