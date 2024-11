Die Partie begann für Jena mit einer Schrecksekunde. Torhüterin Jasmin Janning (2.) schoss bei einem Klärungsversuch Werder-Angreiferin Amiura Arfaoui an, der Ball landete im Tor. Doch die Gäste-Stürmerin hatte den Ball an die Hand bekommen, sodass der Treffer nicht zählte. Als Schmidt im Anschluss an einen Freistoß an der Strafraumgrenze unbehelligt in Ballbesitz kam und sicher vollendete, stand es 0:1. Jena spielte zwar mit, Torchancen blieben aber aus.