Vor 1.229 Fans im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion starteten die bis dato punktlosen Gastgeberinnen energisch in die Partie und stellten Jenas Defensive wiederholt vor Herausforderungen. Die Thüringerinnen hielten in der Abwehr zwar dagegen, konnten aber selbst im Angriff nicht den nötigen Druck aufbauen. Zu ungenau in den Pässen und nicht konsequent genug in den Zweikämpfen blieben klare Chancen aus.