Diese Tradition hat Bestand: Die Fußballerinnen des SC 06 Oberlind hatten auch in diesem Jahr zum Hallenturnier eingeladen. Acht Teams kämpften in zwei Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Doch nicht nur Frauenteams gingen auf Torejagd: Auch zwei Männermannschaften unter dem Namen „OBO Ollstars“ nahmen am traditionellen Turnier teil. OBO steht für „Offene Behindertenarbeit Oberfranken“ und ist seit einigen Jahren fester Bestandteil regionaler Hallen- und Freizeitturniere. Die weiteste Anreise hatten die Gäste aus Karlovy Vary (Karlsbad). Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch die Lokalrivalinnen aus Lauscha sowie die erste Mannschaft und die U19 des 1. FFC Saalfeld.