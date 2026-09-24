München (dpa/lby) - Der FC Bayern München hat den Vertrag von Torhüterin Ena Mahmutovic verlängert. Die Nationalspielerin unterzeichnete beim Doublesieger einen Kontrakt bis 30. Juni 2029. Die 22-Jährige soll beim deutschen Fußball-Primus als Stammkeeperin eine Leistungsträgerin in den nächsten Jahren werden. Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech sagte, dass "eine stabile erstklassige Nummer 1 als Basis immer eine zentrale Rolle spielt". Mahmutovic habe beim FC Bayern "eine große Zukunft vor sich", sagte Rech.
Frauenfußball Bayern verlängern Vertrag von Nationaltorhüterin Mahmutovic
dpa 24.09.2026 - 12:23 Uhr