Frauenfußball: Bayern verlängern Vertrag von Nationaltorhüterin Mahmutovic

Die in Duisburg geborene und als Fußballerin ausgebildete Mahmutovic kam im Sommer 2024 nach München. Ende 2024 debütierte sie auch in der DFB-Auswahl und gehörte im Sommer 2025 zum deutschen EM-Kader. "In Zukunft haben wir noch viel gemeinsam vor", sagte Mahmutovic zum neuen Vertrag in München. "Mein großes Ziel ist es, mit Bayern international eine Trophäe zu gewinnen und auch auf nationaler Ebene gemeinsam noch mehr Titel zu holen."