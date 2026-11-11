Frauenfußball Bayern-Fußballerinnen mit "Selbstvertrauen" ins Spitzenspiel

Paris (dpa/lby) - Nach dem wegweisenden Sieg in der Champions League blicken die Fußballerinnen des FC Bayern München dem Spitzenspiel in der Bundesliga mit Vorfreude entgegen. "Ich glaube, dass es in so einer Phase jetzt super wichtig ist, einfach viele Siege einzufahren, ein paar Tore zu schießen, um einfach das Selbstbewusstsein mitzunehmen", sagte Nationalspielerin Klara Bühl nach dem Erfolg in Paris. So nehme man ein "gutes Gefühl" mit, "dass die Beine vielleicht beim nächsten Spiel auch nicht so schwer sind".