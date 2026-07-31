Nach mehreren Jahren Zugehörigkeit zur höchsten Landesspielklasse ist Schluss. Der FSV Silvester 91 Bad Salzungen hat seine Fußball-Mannschaft aus der Thüringenliga der Frauen zurückgezogen. Haben Fußballerinnen in diesem Verein nach dieser Entscheidung vor der kommenden Saison eine Zukunft? „Natürlich, daran gibt es keine Abstriche“, sagt der Vereinsvorsitzende Ortwin Schmeling am Donnerstagabend auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir mussten diesen Schritt aber gehen, auch wenn er uns schwergefallen ist. Es ist einfach nicht anders machbar. Wir haben die Mannschaft deshalb für die Kreisoberliga gemeldet“, sagt Schmeling. „Der Vorstand und die Mannschaft haben sich vorher dazu abgestimmt.“ Die D-Juniorinnen des Vereins werden wie in der vorigen Saison in der Staffel 3 der Verbandsliga antreten.