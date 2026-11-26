Dreesen: Wollen nicht ans "Festgeldkonto"

Bei einer Begehung in diesem Jahr habe man sich nicht nur den Beton angeschaut, sondern sei auch "in jeder Toilette" gewesen, berichtete Dreesen von dem Besuch der Spielstätte, in der die SpVgg Unterhaching einst auch in der Bundesliga auflief. "Ich wollte mir nicht vorstellen, dass das sozusagen die Zukunft unseres Frauenfußballs werden soll, weil nur die Trainingsplätze neu machen und das Stadion lassen, wie es ist, das passte für mich überhaupt nicht zur Vorstellung einer langfristigen topmodernen Entwicklung mit dem Anspruch, den wir als FC Bayern auch haben."